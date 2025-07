Bozzetti in Fiera, via libera di Sala

Il Comune di Milano ha inviato alla Regione Lombardia la lettera di assenso alla nomina di Giovanni Bozzetti alla presidenza di Fondazione Fiera Milano. Stamattina la Giunta regionale potrà quindi procedere all’approvazione della delibera di nomina, come anticipato già nei giorni scorsi. Non a caso la designazione della nuova presidenza di Fondazione Fiera è stata infine inserita nell’ordine del giorno della seduta dell’esecutivo in programma oggi. Ma perché la nomina di Bozzetti possa diventare definitiva occorrerà aspettare il passaggio in Consiglio regionale. Ad ogni modo, il via libera del sindaco Giuseppe Sala alla nomina di Bozzetti chiude l’affaire Fondazione Fiera sotto l’aspetto politico. Chiude, soprattutto, l’era di Enrico Pazzali, il presidente uscente che sconta innanzitutto il fatto di essere indagato dalla procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte attività di dossieraggio illecito condotte attraverso la sua società, la Equalize. Bozzetti è stato proposto e sostenuto alla presidenza di Fondazione Fiera da Fratelli d’Italia, in particolare da Ignazio La Russa. Bozzetti ha sempre militato nel centrodestra, passando da Alleanza Nazionale al Popolo della Libertà fino al Fratelli d’Italia. Ed è stato assessore comunale e regionale in amministrazioni di centrodestra, oltre ad aver ricoperto incarichi in Infrastrutture Lombarde ed Arpa. Ora ecco l’approdo in Fondazione Fiera. Con il lasciapassare anche di Sala. La Lega ottiene invece la conferma di Igor De Biasio ad amministratore delegato di Arexpo.Gi.An.