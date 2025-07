Vandali in azione. Airone decapitato: "Ora giro di vite"

I vandali decapitano l’Airone cenerino cha adorna Casciana Burrona, lungo la Martesana, non è la prima volta che succede e il sindaco di Vimodrone annuncia un giro di vite. "Più controlli nella zona, soprattutto di sera", dice Dario Veneroni convinto però che la repressione non sia la sola strada da percorre. Realizzata con le carcasse degli alberi andate distrutte nei temporali dell’anno scorso, l’opera è un simbolo di rinascita e resilienza, una mascotte dell’ambiente.

"Gesti come questo danneggiano il decoro urbano, ma soprattutto feriscono il senso di comunità e l’impegno di chi ogni giorno lavora per rendere la città un luogo curato e accogliente - sottolinea il primo cittadino -. Chiediamo a tutti di continuare a fare la propria parte. Prendersi cura dei beni comuni è un gesto semplice, ma fondamentale per la qualità della vita di ciascuno".

Più pattuglie di sera, "in programma per prevenire i furti nelle abitazioni sguarnite per le vacanze e con un occhio a chi si diverte a distruggere il patrimonio pubblico. Chiedo più responsabilità".

L’Airone era stato sistemato sulle rive del canale da poco, in primavera. Si cerano gli autori, nella zona ci sono le telecamere.

Bar.Cal.