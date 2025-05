Vanzago, chiude il sottopasso. Si lavora al quarto binario

Un anno di lavori e di chiusura, a partire dal 20 maggio al 31 marzo 2026 per il sottopasso viale Europa Unita a Vanzago. Nell’ambito del progetto di potenziamento della linea ferroviaria con la realizzazione del quarto binario da Rho a Parabiago, nei prossimi giorni si aprirà un altro importante cantiere. Uno dei più impattanti per i vanzaghesi, ma anche per il traffico di attraversamento. "L’iter per la chiusura del sottopasso è iniziato nell’agosto 2024 e la chiusura era stata prevista in ottobre 2024, ma è stato necessario correggere il progetto esecutivo anche sulla base delle osservazioni del Comune di Vanzago e poi il sottoscrivere il protocollo tra Rfi e Città Metropolitana di Milano, ente responsabile della strada provinciale e competente per il rilascio delle relative autorizzazioni - afferma il sindaco Lorenzo Musante -. Nei prossimi giorni manderemo a tutta la cittadinanza una lettera informativa in merito alla chiusura del sottopasso di viale Europa Unita con i percorsi alternativi da poter utilizzare per effettuare il passaggio della linea ferroviaria". Sul sito del Comune ci sono già tutte le informazioni sul cantiere e le indicazioni dei percorsi alternativi. La chiusura di viale Europa Unita partirà dalla rotatoria su via Pregnana e fino alla rotatoria su via Milano, sarà chiusa anche la ciclopedonale a lato della strada. I lavori prevedono l’allungamento della sottovia verso nord per poter sostenere i binari aggiuntivi della Rho-Parabiago. Non sono previste ulteriori chiusure in contemporanea sugli altri sottopassi, quello di via Gattinoni e via Madre Teresa di Calcutta, né tantomeno quello della Sp 229 a Pogliano Milanese e quello della Sp a Pregnana Milanese. La linea Movibus Z618 Arluno-Vanzago/Pogliano-Rho subirà una modifica degli orari e dei percorsi che verranno comunicati direttamente dall’azienda Movibus. Per evitare che il traffico attraversi il centro abitato di Vanzago, il Comune ha prescitto all’appaltatore di posizionare cartelli informativi sulle principali strade provinciali.