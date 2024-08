Meglio il Naviglio della Senna? Il video di Simone Lunghi (l’angelo) nella Darsena di Milano

Nei giorni in cui infuria la polemica sul batterio Escherichia coli che pervade le acque della Senna provocando negli atleti olimpici infezioni gastro-intestinali, c’è chi si chiede quanto sia meglio l’acqua dei Navigli milanesi. Ed è proprio Simone Lunghi – soprannominato l’angelo dei Navigli – ha porre provocatoriamente la domanda con un video su Instagram.

“Allora – dice nel video – la Senna non se la passa benissimo. Volevo farvi vedere invece quando parlate male del Naviglio, ecco il Naviglio è questa cosa qua”. L’immagine dell’acqua è satura di sporcizia e organismi. Lunghi prova, da anni, a tenere puliti i canali milanesi raccogliendo bici e monopattini gettati dai vandali – tanto che ha ricevuto l’attestato di benemerenza civica durante la cerimonia degli Ambrogini d’oro – e promuove le “boe dentate” che anche nel capoluogo potranno contribuire a ripulire le acque.

D’altronde, il sogno dei Navigli balneabili e ha già qualche anno e non sono pochi, in realtà, quelli che di tanto in tanto fanno un tuffo in Darsena. Ma il sindaco Giuseppe Sala ha chiarito che “c’è un problema di sicurezza” e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ha ribadito chiaramente il concetto: “I Navigli e la Darsena di Milano non sono, per natura intrinseca, corpi idrici destinabili alla balneazione. Si tratta infatti di manufatti idraulici destinati ad altri usi (irriguo, industriale, navigazione, produzione forza elettromotrice) e pertanto non sono indicate analisi delle acque a tal fine”.