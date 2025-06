Dall’Intelligenza artificiale alle nuove tendenze ll futuro dell’ospitalità passa sempre da “Host”

L’eccellenza e il futuro dell’ospitalità e del fuoricasa passano da Host 2025, la manifestazione leader del settore organizzata da Fiera Milano. E quest’anno lo faranno su un doppio palcoscenico: a Milano dal 17 al 21 ottobre e in Arabia Saudita, dal 15 al 17 dicembre 2025, in concomitanza con Saudi Horeca. In anteprima le tendenze che nei settori chiave, dalla ristorazione professionale all’Arte Bianca, dal mondo bar e caffè fino a gelato, pasticceria, arredo e tecnologia, con una visione trasversale guidata dalle nuove tendenze, come l’intelligenza artificiale, la sostenibilità e l’esperienzialità. "Ci aspettiamo che Host Milano sia una piattaforma che guidi la trasformazione delle imprese, creando nuovi momenti d’incontro per favorire lo sviluppo delle imprese - ha dichiarato Roberto Foresti, vicedirettore generale di Fiera Milano -. Le imprese che partecipano a Host esportano più dell’80 per cento del loro fatturato, quindi serve per cercare nuovi mercati". A cinque mesi dal taglio del nastro sono già oltre 1.700 gli espositori confermati, il 44% internazionali da 54 Paesi. L’edizione 2025 punterà sull’innovazione nei comparti chiave, dalla ristorazione all’Arte Bianca, dal mondo bar e caffè fino a gelato, pasticceria, arredo e tecnologia, con una visione trasversale guidata dalle nuove tendenze, come l’intelligenza artificiale.

Quest’anno i riflettori saranno puntati sul mondo dell’Arte Bianca con l’area Milano Pane Pizza Pasta e una Bakery Square, un’arena dedicata a formazione ed eventi. Ospiterà inoltre il prestigioso Panettone World Championship e il Campionato Europeo della Pizza. Bakery, ma non solo. Tendenze, usi e consumi del caffè saranno protagonisti del Salone Internazionale del Caffè. In un’area dedicata i protagonisti italiani ed esteri della filiera presenteranno tutte le novità con l’atteso ritorno a Milano del World Barista Championship. Le altre aree saranno Gelato e Pasticceria. L’esperienza di visita a Host 2025 sarà completata dagli eventi: show cooking con chef stellati e maestri della pizza. Ro.Ramp.