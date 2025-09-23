Ciclabile Rozzano-Milano 3. Via alla raccolta firme: "Quella strada è pericolosa"

Sono anni che si parla di realizzare una bretella ciclopedonale che colleghi Milano 3 a Rozzano lungo via per Cascina Torriggio (Sp 122). Un tratto di asfalto lungo circa un chilometro, privo di qualsiasi protezione per ciclisti e pedoni. In passato se n’è discusso molto, ma per diversi motivi nulla è stato concretamente fatto. Eppure, i fondi per le ciclopedonali non mancano: parcheggi e percorsi protetti vengono finanziati di frequente.

Attualmente, la pista ciclopedonale di Rozzano termina in via della Cooperazione, alla rotonda dove ha inizio via per Cascina Torriggio. Quella di Basiglio invece si conclude a Milano 3. Rimane così un "vuoto" di circa mille metri. Ora, grazie all’iniziativa di alcuni cittadini di Milano 3, è partita una raccolta firme online che in poche ore ha già ottenuto numerose adesioni. Che sia finalmente la volta buona? "Sul tratto della Sp 122 - si legge nella petizone - i veicoli a quattro ruote sfrecciano a velocità elevate, nonostante il limite di 50 km/h ben segnalato, passando a pochi centimetri da pedoni, ciclisti e persone in monopattino. Questa situazione mette a rischio non solo gli studenti dell’Istituto Calvino, che numerosi si spostano da Milano 3 a piedi o in bici per recarsi a scuola, ma anche i cittadini che scelgono di muoversi a piedi o con mezzi ecologici. Un’infrastruttura del genere non solo proteggerebbe chi transita in questa zona, ma promuoverebbe anche stili di vita più sostenibili. La costruzione di una pista ciclopedonale ridurrebbe il traffico veicolare, diminuendo il rischio di incidenti e migliorando la qualità dell’aria. Inoltre, un percorso sicuro incoraggerebbe più studenti e cittadini a camminare o utilizzare la bici, con benefici sul benessere fisico e mentale dell’intera comunità. Aiutiamo a trasformare questa tratta in un’area sicura per tutti e sollecitiamo i Comuni di Rozzano e Basiglio a intraprendere azioni concrete per costruire una pista ciclopedonale sicura tra Rozzano Vecchia e Milano 3". La raccolta firme è disponibile su www.change.org.