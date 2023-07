Valentino Mazzola, la squadra di Cassano d'Adda pronta a ritornare in prima categoria

Campionato messo alle spalle, la Valentino Mazzola retrocessa dalla prima categoria volta pagina con una squadra in gran parte rinnovata, con 16 nuovi giocatori su 25, pronta ad affrontare il prossimo campionato in seconda categoria per un immediato ritorno che porta ai piani superiori nel mondo calcio regionale. "La maglia che indossate porta il nome di Valentino Mazzola, un campione che ha fatto la storia del calcio con umiltà e valori sportivi che sono alla base di questo sport. Abbiamo quindi il dovere di scendere in campo con determinazione per raggiungere risultati positivi senza però mettere da parte il rispetto agli avversari e ai valori dello sport": Sergio Biondini, presidente della Asd Valentino Mazzola, sprona così i nuovi arrivati e quelli rimasti nella rosa nonostante la retrocessione in seconda categoria. Un nome, quello della società che distingue la squadra di Cassano d’Adda da tutte le altre secondo Marco Parenti segretario generale della società: "Mi permetto di ricordare che questa squadra si presenta su numerosi terreni di gioco non con il nome di una città bensì con quello di Valentino Mazzola, un cassanese campione del passato famoso non solo in Italia ma in tutto il mondo. Il suo esempio deve essere per noi valore aggiunto al raggiungimento dei traguardi sportivi di questa società". La squadra presentata giovedì è molto giovane, ma pronta ascendere in campo per il rilancio della società dopo l’anno sportivo lasciato alle spalle che ha portato alla retrocessione. L’attenzione della società non si limita, poi, alla sola prima squadra ma è ben presente anche sul settore giovanile e su quello del calcio femminile, con formazioni sempre più numerose pronte per la prossima stagione sportiva.

Stefano Dati