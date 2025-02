“Vale” per sempre. Tornei di basket in sua memoria

Tenere vivo il suo ricordo, "portare avanti la sua voglia di vivere, il suo sorriso, quella luce che portava ovunque lui andasse, quella voglia di aiutare chi era in difficoltà, portare avanti quello che Vale ci ha trasmesso". E per tutte queste ragioni che la famiglia di Valentino Colia insieme ai suoi amici hanno fondato l’associazione "Vale Per Sempre". Lo hanno fatto per dare un “senso” al dolore, per non dimenticare e per raccogliere fondi per finanziare progetti destinati ai più fragili e regalare loro, attraverso lo sport emozioni, attrezzature speciali e supportando centri di riabilitazione. Ma anche progetti di educazione stradale nelle scuole. Vale giocava a basket da quanto era bambino, prima dell’Osl Garbagnate, poi nell’associazione Puntoebasket. Le due società in questi mesi hanno organizzato tornei in sua memoria.

Lo scorso settembre, inoltre, il campetto di basket vicino a casa sua, dove Vale trascorreva il tempo libero con gli amici, è stato sistemato e stato intitolato a lui anche grazie al Comune, "Ci piace l’idea che i suoi amici e anche altri ragazzi dicano ‘andiamo a fare due tiri al campetto di Vale’", aveva dichiarato papà Raffaele in occasione dell’inaugurazione. Anche al centro professionale Salesiani di Arese, dove Vale avrebbe frequentato la classe terza ad indirizzo meccanica, il suo ricordo è ancora vivo. Compagni di classe e professori, insieme ai genitori hanno messo a dimora un ciliegio e organizzato un torneo di calcio (la prima "Vale Winter Cup"). Basket, ma non solo. Lo scorso Natale per raccogliere fondi da destinare ai progetti dell’associazione è stata organizzato un pranzo, una lotteria e un banchetto all’insegna dello slogan "Un Natale che scalda il cuore". Ro.Ramp.