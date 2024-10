Vagoni dedicati alla lettura (dei libri), un’iniziativa da esportare

Moroni

Ho letto la notizia di un treno della metropolitana di Roma dedicato alla lettura. Mi pare una bellissima iniziativa che mi piacerebbe vedere realizzata anche in altre città, a cominciare da Milano.

Maria Luisa Corti, Milano

Certo che sarebbe molto bello, gentile lettrice. La notizia è quella che è stato presentato, con partenza dalla fermata Battistini, il treno della linea A della metropolitana di Roma dedicato alla lettura. “Ogni Libro un Viaggio“ è una iniziativa Rai-Cepell, il Centro per il Libro e la Lettura del ministero della Cultura, con la collaborazione di Atac, nata con l’obiettivo "di trasformare i momenti di transito quotidiano in opportunità di lettura, offrendo un’alternativa all’uso passivo del cellulari" e di "promuovere la lettura sui mezzi pubblici della nostra città". Un intero treno della linea A - decorato anche all’esterno - è composto con sei vagoni tematici colorati in modo diverso in base al genere letterario: letteratura internazionale, romanzo storico, epica e avventura, infanzia, giallo e fantascienza, poesia e teatro. Sui sedili è anche possibile leggere le citazioni degli autori - da Pirandello a Stendhal - e delle relative opere che decorano il treno. All’interno dei vagoni i viaggiatori troveranno anche delle card con brevi testi o estratti di opere, con il tempo di lettura stimato, che potranno staccare e portare via con sé. La lettura come alternativa all’uso dei cellulari e del digitale. La lettura sui mezzi pubblici. Se l’esperimento (come tutti ci auguriamo) avrà successo e si trasformerà in una esperienza reale, sarà la dimostrazione che la lettura è possibile anche durante il viaggio e che può essere un autentico piacere.

