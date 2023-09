Ute Groane: i corsi

L’Ute Groane, Università della Terza Età che raggruppa i Comuni di Garbagnate Milanese, Bollate e Novate presenta docenti e corsi per l’anno accademico 2023-2024 nelle tre sedi comunali. Tre le date: si parte martedì 26 settembre, alle ore 15, dalla Biblioteca Comunale Corte Valenti (via Monza, 12 a Garbagnate Milanese). Mercoledì 27 settembre (sempre alle 15) tocca alla biblioteca comunale di Bollate in piazza C.A. Dalla Chiesa. Infine giovedì 28 settembre sarà la volta del Teatro comunale Giovanni Testori in via Vittorio Veneto 18, a Novate Milanese. Le iscrizioni, per tutti, saranno aperte a partire dal 3 ottobre e fino al 27 ottobre. Per conoscere il programma della giornata, è possibile consultare il sito www.utegroane.it