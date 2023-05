Urtata dall’auto mentre attraversa Bambina di 7 anni all’ospedale

Una bambina di 7 anni è stata investita poco dopo le 17 di ieri da un’auto in via Emo, zona Crescenzago. Stando a quanto ricostruito finora, la piccola stava attraversando la strada insieme al papà quando è stata urtata da una macchina il cui conducente si è subito fermato a prestare soccorso. Le condizioni della bimba non sono preoccupanti: è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale San Raffaele per traumi al volto e abrasioni all’addome; sempre cosciente. Ed è stato un inseguimento, martedì pomeriggio, ad attirare l’attenzione dei passanti in viale Brenta: davanti un pusher, dietro due poliziotti. Tutti di corsa. Finché un cittadino in scooter ha ceduto il suo mezzo a uno degli agenti per aiutarlo a raggiungere più velocemente il fuggitivo, che ha pure spruzzato addosso ai poliziotti spray al peperoncino. Ma è stato arrestato.