"Urbanistica tattica in via Beroldo"

La Giunta del Municipio 2 ha approvato le linee di indirizzo per il lancio dell’avviso pubblico per promuovere la raccolta di manifestazioni d’interesse per la valorizzazione e la rivitalizzazione di via Beroldo in chiave di urbanistica tattica. Il progetto proposto dal “parlamentino’’ persegue l’obiettivo di riqualificare la strada, allo scopo di trasformarla in uno spazio sociale e di aggregazione per la comunità locale. Il progetto si compone dei seguenti elementi: interventi sulla viabilità e sulla mobilità locale, con pedonalizzazione della strada; posa nuovi arredi urbani e piante in vaso; colorazione manto stradale secondo un disegno elaborato in co-progettazione dalle scuole collocate presso la strada o negli immediati dintorni,

M.Min.