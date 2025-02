Lanci di uova contro gli Ncc, tre assalti in un giorno ai driver della moda: “Sono stati i tassisti, si credono impuniti”

Milano – I casi segnalati sono tre, nel corso della seconda giornata della Fashion Week in corso a Milano. Berline e van scudettati Ncc presi di mira con lanci di uova.

Il primo episodio, stando a quanto risulta al Giorno, è avvenuto nella mattinata di oggi mercoledì 26 febbraio in zona stazione Centrale: il raid è andato in scena mentre una driver stava caricando un cliente vicino allo scalo ferroviario. Il secondo caso nel pomeriggio, in piazza Cavou r , con le medesime modalità; e il terzo nelle stesse ore, stavolta all'aeroporto di Linate. I lanciatori? Tassisti, secondo le testimonianze.

La protesta dei noleggiatori

A denunciare la serie di lanci di uova è Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione di categoria che rappresenta noleggiatori con conducente e aziende di bus turistici: "Era prevedibile che accadesse una cosa del genere: queste persone si sentono impunite. Peraltro, segnalo che un mese e mezzo fa il Comune si è reso disponibile a incontrarci per trovare una soluzione: al momento, nessuno si è fatto vivo, nonostante due solleciti". La tensione tra tassisti e Ncc è ormai da tempo oltre il livello di guardia, tra accuse di abusivismo e aggressioni fisiche che nelle ultime settimane si sono tradotte in conducenti feriti e denunce incrociate.

I ‘caffè’ in piazza Duomo

Negli scorsi weekend, decine di tassisti si sono ritrovati in almeno due occasioni in piazza Duomo a cavallo della mezzanotte tra venerdì e sabato per presidiare i posteggi nella zona più centrale della città: i raduni spontanei si sono di fatto trasformati in veri e propri ‘posti di blocco’, per controllare (senza averne l'autorità) le autorizzazioni dei driver di passaggio, i nomi dei Comuni sulle targhe e l'installazione sugli smartphone dell'app Uber per acquisire corse.