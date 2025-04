L’Università Statale celebra la Liberazione con la mappa storica di Milano: 80 luoghi, uno per ogni anno di libertà

Milano, 25 aprile 2025 – Ottanta luoghi per ottant’anni. È il racconto diffuso di Milano, dalla fine della guerra alla città di oggi, che prende forma con la mappa “80 Luoghi X 80 anni di Libertà”, ideata dal Dipartimento di Studi storici “Federico Chabod” dell’Università Statale in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco – Milano è Memoria. Il progetto è parte delle iniziative per l’80° anniversario del 25 aprile, all’interno del percorso “Tempo di Pace e Libertà. 80 anni di Liberazione”.

La rettrice Marina Brambilla e la mappa storica di Milano realizzata per gli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo

La mappa realizzata in vari formati, digitale, interattivo e naturalmente cartaceo è uno strumento con cui osservare Milano e i luoghi che viviamo ogni giorno con occhi attenti e curiosi, per scoprire nelle pieghe delle sue strade e piazze i segni ancora vivi della storia e della memoria.

A raccontare alcuni dei luoghi simbolo del biennio 1943-1945 è anche un video realizzato dalla Statale. Protagonisti Marco Rota, dottore di ricerca in Studi storici, e gli studenti magistrali Samuele Chiodelli e Simone Girardi, che accompagnano il pubblico lungo un itinerario tra le tappe più significative della Resistenza e dell’Insurrezione milanese.

“Questo progetto – sottolinea la rettrice Marina Brambilla – è un’occasione per riaffermare l’identità di Milano, città protagonista della Liberazione. Ma è anche un invito a ritornare con la memoria a quei giorni e a quelle persone, per leggere nomi e storie, per non perdere neanche un frammento del passato, e rinnovare il nostro impegno quotidiano per la giustizia, la libertà e la pace”.

Per saperne di più

Gli 80 luoghi selezionati sono stati suddivisi in sette categorie che aiutano a leggere il periodo storico attraverso le sue molteplici sfaccettature: Repubblica Sociale Italiana, Tedeschi, Bombardamenti, Persecuzioni e Deportazioni, Rappresaglie, Resistenza e Partigiani, Insurrezione.

Il progetto è stato coordinato dai docenti Daniela Saresella e Paolo Zanini. Alla sua realizzazione hanno contribuito anche i curatori editoriali Alina Binaghi, Stefano Latino e Marco Rota, insieme a un gruppo di ricercatori e docenti delle università Statale e Bicocca, tra cui Marco Cuzzi, Massimo Baioni, Claudia Baldoli e Barbara Bracco. Il progetto grafico è stato firmato da Elena Botta della Direzione Comunicazione ed eventi istituzionali dell’Università Statale.

Dove trovare la Mappa

La mappa cartacea è disponibile gratuitamente nelle biblioteche rionali, nei centri civici dei nove Municipi, nei musei, nelle scuole, nelle università, nelle sedi dell’ANPI, dell’ANED, alla Fondazione Feltrinelli, l’Istituto Parri, il Memoriale della Shoah, l’Accademia di Brera e alcune sedi dell’Arci.

La versione digitale interattiva è consultabile sul sito del Comune di Milano, alla pagina dedicata a Milano è Memoria. È possibile scaricare anche la versione in PDF dal sito della Milano University Press, la casa editrice open access della Statale.