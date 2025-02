Università Statale di Milano: primo posto assoluto ai campionati nazionali di sci degli atenei

Tra i tanti primati dell’Università Statale di Milano, collezionati in più di un secolo di storia, uno è fresco di neve: il gradino più alto del podio ai campionati nazionali di sci organizzati da Anciu, l'Associazione nazionale dei circoli universitari, una sorta di olimpiade invernale riservata ai dipendenti degli atenei italiani.

La rassegna

Professori, impiegati, ricercatori, dottorandi, tecnici, assegnisti di 24 università, da Nord a Sud, si sono sfidati in una cinque giorni di emozioni e divertimento a Pozza di Fassa, dolomite trentine, i cui alberghi sono diventati un villaggio universitario diffuso: sci alpino, sci nordico, fondo, combinata. Queste le specialità che hanno scandito il calendario di gare in un’equilibrata alternanza di pura competizione, rivalità territoriale e spirito “decoubertiniano”, perché alla fine, come ripetevano i capi squadra, “l’importante è arrivare in fondo e portare punti”.

Atleti di tutte le età

Se discesisti da stili e tempi quasi a livelli “pro” hanno catturato occhio e applausi, la simpatia e anche l’ammirazione sono andate invece a chi ha avuto il coraggio di mettersi in gioco, senza badare troppo a tecnica e forma fisica. E non crediate che l’età sia stata una barriera all’ingresso perché si sono visti splendidi 80enni sfidare ghiaccio e artrite in invidiabili serpentine. Del resto, chi impara a sciare non smette mai di saperlo fare. La differenza sta nella costanza dell’esercizio, ma il discorso si farebbe lungo.

Le prestazioni

Torniamo dunque ai risultati: la rappresentativa della Statale di Milano, formata dai dipendenti soci di Arcus, l’Associazione ricreativa culturale dell’ateneo, si è aggiudicata l’oro davanti a Università di Padova, seconda, e Università di Firenze, medaglia di bronzo. Sfiora il podio l’altra delegazione milanese, quella dell’Università della Bicocca, che deve accontentarsi di un comunque onorevolissimo quarto posto, piazzandosi davanti a Bologna, Genova e ai campioni in carica, Cosenza Rende. Per la altre lombarde, decimo posto per Brescia, sedicesimo per Varese Insubria, 22esimo e penultimo per Bergamo.

Oltre al titolo nella classifica generale degli Atenei, il secondo nella quarantennale storia dei campionati di sci universitari dopo quello del 2023, la Statale di Milano ha ottenuto importanti risultati di categoria: il primo posto nella classifica dello sci nordico per il quarto anno consecutivo e il terzo nella classifica dello sci alpino, la seconda piazza nella speciale classifica dei podi con ben 47 medaglie.

Jacopo Scarì nella discesa sulla difficile pista Aloch (foto Anciu)

L’orgoglio della rettrice

Da segnalare il quarto posto individuale assoluto per pochi centesimi nella classifica assoluta dell’eccellenza femminile dello Sci alpino di Giulia Merigo, il secondo posto individuale assoluto nello sci nordico di Anna Cerini, il terzo posto nella staffetta dello sci nordico come squadra mista (Anna Cerini, Anna Balgera, Luca Ferrari e Marco Parolini). Davanti a tali performance la rettrice Marina Brambilla ha ringraziato tutti i partecipanti per il titolo e per “aver rappresentato al meglio la Statale”.

Anna Cerini impegnata nella gara di fondo: ottimo il risultato finale (foto Anciu)

La squadra

Ecco allora, uno a uno, cognomi e nomi del nutrito dream team delle nevi: Croci Gianluigi, Scarì Jacopo, Caprioli Manuela, Airoldi Alberto, Ambrosini Roberto, Assandri Matteo, Bacchetta Renato, Balgera Anna, Balsamo Rosanna, Banterle Alessandro, Barni Simone, Battelli Marco, Bianco Giovanni, Blumer Giorgio, Botta Elena, Canavese Anna, Cardella Daniele, Ceresa Alberto, Cerini Anna Maria, Cerini Andrea, Chiari Matteo, Chiodi Paola, Crotti Antonio, Crovetto Matteo, Deangelis Maria Luisa, Dellavalle Emanuela, Di Lorenzo Marco, Di Renzo Francesca, Fanghella Martina, Ferrari Luca, Galeotti Marzio, Goldwurm Massimiliano, Graci Beatrice, Illiano Pasquale, Magliocca Aurora, Martelli Giuseppe, Melfi Marina, Merigo Giulia, Mescalchin Monica, Muller Ilaria, Padovese Chiara, Palestrini Clara, Parisi Eduardo, Parolini Marco, Pasquali Matias, Pavan Marco, Pedroni Paolo, Rubolini Diego, Samorè Antonia, Santo Nadia, Papetti Silvia, Pettenuzzo Serena, Saurgnani Raffaella, Scarì Giorgio, Sugni Michela, Tedesco Doriana, Toscano Marcello, Tremolada Paolo.

CLASSIFICA GENERALE E PUNTI

1 MILANO STATALE 14.780 2 PADOVA 12.597 3 FIRENZ12.158 4 MILANO BICOCCA 11.090 5 GENOVA 9.376 6 BOLOGNA 7.665 7 CAMERIN 7.289 8 COSENZA RENDE 5.751 9 TRENTO 4.996 10 BRESCIA 4.708 11 ANCONA3.480 12 TORINO STATALE 3.218 13 CATANIA 3.048 14 CAGLIARI 2.600 15 VENEZIA CA FOSCARI 2.399 16 VARESE INSUBRIA 2.259 17 CHIETI 2.131 18 SIENA 1.633 19 PISA 1.381 20 PARMA 1.245 21 NAPOLI CAMPANIA 357 22 BERGAMO 214 23 BENEVENTO 0