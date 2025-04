25 Aprile, la festa della Liberazione a Milano e in Lombardia. La diretta delle celebrazioni

Milano, 25 aprile 2025 – Ottant’anni fa da Milano il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, indicando a tutte le forze partigiane attive nel Nord Italia, facenti parte del Corpo volontari della libertà, di attaccare i presìdi fascisti e tedeschi, imponendo la resa, giorni prima dell'arrivo delle truppe alleate.

E oggi Milano, come il resto d’Italia, ricorda e celebra quel momento storico con una serie di iniziative istituzionali, commemorazioni, cortei e appuntamenti culturali. Una giornata intera di celebrazione all’insegna della “sobrietà”, come richiesto dal Governo in occasione del lutto nazionale per Papa Francesco, anche se in molti Comuni l’invito è stato declinato con divieti respinti dall’Anpi, come quello per le bande di suonare Bella Ciao.

Permangono i timori di disordini al corteo di Milano, in partenza alle 14.30 da Porta Venezia, verso il Duomo. I pro Palestina si sono dati appuntamento alle 12, due ore prima del previsto, per prendere la testa del corteo. Le forze dell’ordine sono in allerta.