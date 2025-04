Legnano, striscione offensivo fuori della sede Anpi. I partigiani? “Non erano eroi ma rubagalline”

Legnano (Milano) – Non c’è due senza tre e anche quest’anno, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, i soliti anonimi in cerca di visibilità hanno deciso di prendere di mira la sede dell’Anpi locale per appendere l’ennesimo striscione irridente nei confronti di chi ha garantito a tutti, anche a loro, la possibilità di poter apprezzare la libertà da ogni regime. E così davanti alla sede Anpi di via Ciro Menotti durante l’ultima notte è stato appeso uno striscione con queste parole vergate con vernice nera e rossa: “Nascosti tra monti, anfratti e cantine… Non erano eroi, ma rubagalline”.

Due anni fa, sempre alla vigilia del 25 aprile, lo striscione appeso esattamente nello stesso luogo riportava la scritta “25 aprile? Sti c…i”, mentre lo scorso anno gli stessi anonimi che la mattina annunciano sempre la loro bravata con una mail a tutti gli organi di informazione (“abbiamo notato questo striscione fuori la sede Anpi di Legnano…”) avevano utilizzato le parole “La Resistenza è una c…a pazzesca”, lasciando anche un sacco di letame davanti alla sede dell’Anpi. Come capita sempre da tre anni a questa parte, lo striscione è stato poi rimosso nella notte da una volante della Polizia di Stato, che si occuperà di verificare se sarà possibile risalire agli autori del gesto.