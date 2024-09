Università del tempo libero. Corsi al via

Letteratura e classici d’autore, filosofia ed etica, educazione alimentare, musica e storia dell’arte, medicina, psicologia e persino approfondimenti di geopolitica. Ma non è tutto. Nel calendario anche visite guidate alla scoperta di beni storici, itinerari e mostre. E alcuni corsi-evento: fra gli altri un percorso su Puccini nel centenario della scomparsa, e nella città che ospita il colosso cinematografico Arcadia, un corso, che si terrà negli spazi del multisala, su linguaggio cinematografico e mondo sonoro dei film, tenuto dal docente di storia del cinema Roberto della Torre e dalla compositrice di musiche per teatro e grande schermo Francesca Badalini. È ricchissimo il palinsesto della ventesima edizione dell’Università del tempo libero, corsi presi d’assalto, sempre, da centinaia di cittadini di tutte le età. Si parte a breve, ed è per ora il momento della presentazione, in programma per domani alle ore 20,45 a Teatro Trivulzio. Si terranno l’illustrazione dei corsi e, a seguire, lo spettacolo “Giuni Russo - Voce assoluta, carmelitana scalza“, promosso in collaborazione con l’associazione LIbriAMOci di Bussero. Corsi, opportunità e modalità di iscrizione sono già disponibili sui siti e in un libretto, preparato da Utl con il Comune e Teatro Trivulzio. La prefazione a cura dell’assessore alla cultura, Diana Marangoni: "La città di Melzo da ormai 20 anni possiede un grande tesoro: un luogo di incontro, confronto e partecipazione attiva, capace di generare bellezza. Utl è un’opportunità preziosa alla portata di tutti, per arricchire il proprio tempo libero di grande valore". Impossibile elencare, uno per uno, corsi e appuntamenti. Si parte in ottobre, con un percorso dedicato alla letteratura, in cattedra la docente Pia Vicenti. Sarà intervallato da appuntamenti su Italo Calvino a cura di Riccardo Moratti.

Monica Autunno