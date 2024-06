Uniti nel ricordo del piccolo Ibra: "Per noi eri un punto di riferimento"

Un pomeriggio all’insegna dell’amicizia e del pallone, la sua vera passione. Ieri l’oratorio San Domenico Savio ha ospitato un quadrangolare di calcio intitolato a Ibrahim Ben Bajjar, il 13enne di Sant’Eusebio annegato nel lago di Lecco il 17 novembre. A organizzare questo primo memorial è stata la scuola media Garcia Villas, che ha riunito la famiglia, gli amici, gli insegnanti, gli educatori dell’oratorio e l’amministrazione. "Ibra non è qui con il suo corpo ma la sua anima è con noi – hanno spiegato i docenti –. Lo vogliamo ricordare con affetto giocando, perché il gioco magari ci farà sorridere in un momento di tristezza e perché lui amava il calcio".

I compagni di classe hanno iniziato la partita con il calcio al pallone dato dal padre Nouri Ben Bajjar. "È un bel modo di ricordarlo. È stata una bellissima iniziativa, ci ha emozionato", ha commentato il papà che con il figlio maggiore ha ricevuto in dono una maglia realizzata dai ragazzi, dedicata a Ibra, e anche la Coppa di fair play dalle quattro squadre che si sono sfidate, rappresentative delle scuole Garcia Villas, Marconi e dell’under14 dell’oratorio. Un cartellone ha raccolto i pensieri dei suoi amici, il dolore dei compagni, l’incredulità di chi, a marzo, ha ricordato che "oggi avresti compiuto 14 anni".

"La tua presenza è sempre stata un punto di riferimento per tutti noi – ha detto Sara, leggendo una lettera scritta per Ibrahim –. Restano tanti momenti indelebili, come la tua grinta quando facevamo le partite in palestra e i tuoi gol. Siamo qui per onorare il tuo spirito e la tua passione per questo sport, giocando con la stessa intensità che ci mettevi tu. Nella nostra vita hai lasciato un’impronta. So che sarai qui a guardarci e sostenerci in tutti i momenti. Torneremo a onorarti ogni anno. Ti pensiamo mentre ci guardi col sorriso". Scuola, oratorio e Comune stanno anche lavorando a un murale da dedicare alla memoria di Ibra e da inaugurare questa estate.