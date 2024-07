Un’altra cassaforte ritrovata nel cavo Borromeo

Forse è stata gettata da un ponte che passa sulla roggia, la cassaforte rinvenuta l’altro giorno al parco di via della Cooperazione. L’hanno recuperata le guardie ecologiche volontarie di Città metropolitana nel cavo Borromeo. Era stata segnalata dalle sentinelle del parco sud che hanno chiesto l’intervento degli uomini di Città metropolitana. Verosimilmente è stata rubata in un’azienda o attività commerciale nella zona circa un mese. Prima infatti non era stata vista dalle sentinelle del parco e la roggia era stata da poco ripulita con i barchini. I ladri, una volta svuotata del contenuto, gettata dal vicino ponte ha percorso alcune decine di metri trascinata dalla corrente prima di arenarsi sul fondo. Sempre a Rozzano era stata già trovata un’altra cassaforte in un corso d’acqua, anche questa di provenienza furtiva.Mas.Sag.