“Una voce per Sesto“. Selezionati i 16 finalisti

Dopo due giornate di selezioni e di stage tecnici nelle sale prova di SpazioArte, l’associazione Spettacolazione ha chiuso la rosa dei sedici finalisti della 13esima edizione di "Una voce per Sesto". L’evento è ormai diventato un punto di riferimento a livello nazionale, tanto che uno dei concorrenti arriva da Pesaro. Del resto, Antonio Siciliano e Alessandra Maroccolo lo hanno confessato fin dalle prime edizioni: la kermesse vuole arrivare oltre i confini regionali.

"Anche quest’anno è stato difficile scegliere, perché arrivano cantanti, cantautori e band sempre più preparati. Ci siamo frenati, qualche anno fa, sugli inediti, perché arrivavano pochi candidati con i loro brani. Ora, invece, è sempre più frequente che ci portino canzoni scritte e arrangiate da loro". Alla serata finale, a contendersi il titolo di ugola d’oro, saranno Alice Margherita Bettineschi, Aurora Pevarello accompagnata dal pianista Ludovico Lalli, Chiara Motterlini, Davide Corti, Elisa Piazza, Elisa Mazzone, Emanuele Desogus, Francesca Santoro in arte Dea, Felix Guevara, Giada Tomasucci Pesaro, Giada Dacrema in arte Jade, Martina Greco in arte Calliope, Michelle Manico, Alessandro Sala e Mattia Libutti in arte Money Lovers, Matteo Panzeri e Paolo Pischedda.

L’evento, organizzato dall’associazione Spettacolazione in collaborazione con il Comune di Sesto San Giovanni, vedrà i finalisti esibirsi il 3 maggio al Notorius Cinemas alle 21 (ingresso libero e manifestazione trasmessa in diretta anche sulla web radio di Spettacolazione). A presentare la serata finale sarà Alessandra Maroccolo con Riky Bokor come ospite speciale direttamente da Zelig. Verrà conferito, per la terza edizione, anche il premio "Quinto Vecchioni - La passione per la musica" ad artisti di affermata carriera: un riconoscimento che è stato istituito alla memoria del mattatore sestese, cantante, talentscout ed editore, scomparso nel 2020.

A valutare le esibizioni dei sedici finalisti saranno due giurie, una tecnica e una critica. La prima sarà guidata da Giorgio Fico Piazza, bassista cofondatore dei PFM, ormai un assiduo frequentatore di "Una voce per Sesto" e delle sale prova di via Maestri del Lavoro. Nella giuria della critica ci saranno invece rappresentanti delle radio e delle testate del settore musicale. "L’obiettivo è sempre lo stesso: offrire alla città un bellissimo spettacolo, promuovere la musica e i talenti giovanili e non solo, dando un’opportunità concreta di crescita e formazione".

Laura Lana