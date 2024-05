Una settimana particolare. L’impegno in ogni senso

La tradizionale marcia podistica delle “pecorelle“, la mostra evento “La Costituzione siamo noi“, uno spettacolo teatrale con la compagnia dei detenuti del carcere di Bollate “Corpi bollati“, e, in anteprima, l’esposizione dei progetti a tema “La Melzo che vorrei“, finalisti nella sezione junior del bilancio partecipativo e realizzati da gruppi di ragazzi. La solidarietà e la coesione sociale sono i temi portanti, e anche Melzo partecipa con un suo calendario di iniziative tutte concentrate nella giornata di sabato 11 alla Milano Civil Week, la settimana del volontariato, del civismo e della cittadinanza attiva. La presentazione in sala giunta, alla presenza di tutti i promotori: amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Antonio Fusè, dall’assessore Francesca Moratti e dal presidente del consiglio Federico Moizo, Gigi Foletti della Consulta sociale, Paolo Monticelli di Avis e Mariateresa Tomasini e Federico Marangoni per i Lions Martesana. "Quello con gli eventi della Civil week – così sindaco e amministrazione – è un appuntamento che avevamo già promosso in passato, poi interrotto causa pandemia. Un’iniziativa che ci corrisponde, e che scegliamo di sostenere". Sabato la giornata si aprirà con la Marcia delle pecorelle, camminata non competitiva per bambini e ragazzi promossa da Avis e Comune. Al termine appuntamento in piazza della Repubblica per una merenda, laboratori artistici e la presentazione degli elaborati dai giovanissimi prodotti in occasione del bilancio partecipativo. "Un’anteprima – così Moratti – dei tre progetti, ancora top secret, che hanno conquistato il podio. L’ultimo voto, come si sa, e così come avverrà per i progetti dei ‘grandi’, sarà in maggio". A Palazzo Trivulzio “La Costituzione siamo noi“, collettiva del gruppo artistico melzese ispirata ai principi e agli articoli della carta costituzionale. Dopo un aperitivo tutti a Teatro Trivulzio, dove andrà in scena “Pinocchio“ a cura della compagnia teatrale “Corpi bollati“. Lo spettacolo, sponsorizzato da Lions Club Adda Milanese, sarà a ingresso libero, alle ore 21.

Da Melzo al resto della Martesana sono molte le iniziative della Civil Week. Da menzionare a Gorgonzola l’evento “La bellezza dell’incontro“, iniziativa dal sapore multietnico all’oratorio San Carlo di piazza Giovanni XXIII alle 14,30 di sabato. Un pomeriggio di conoscenza e racconti: protagonisti alcuni migranti residenti in città che racconteranno il loro viaggio e doneranno ricordi delle terre d’origine.

Monica Autunno