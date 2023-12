Una passerella per il nuovo centro commerciale

Anche per la futura area commerciale del quartiere delle Rose ci sono delle novità. Area che rientra in un avviso pubblico di manifestazioni d’interesse andato deserto. Nel mese di luglio 2023 il Comune di Pieve Emanuele ha approvato il progetto esecutivo finanziato dal Pnrr-PinQuA per la realizzazione della “passerella ciclopedonale di connessione con via dei Pini“, che renderà necessaria la rivisitazione del masterplan. In previsione c’è anche la permuta di un’area per la realizzazione della passerella. Fra le ipotesi il nuovo scavalco della provinciale Vigentina terminerà nel nuovo centro commerciale, una struttura che potrebbe avere forma di “elle“, ma anche in questo caso si tratta di una ipotesi. Mas.Sag.