Una nuova biblioteca con il caffè letterario: polo culturale della città

Una nuova biblioteca con caffè letterario per la città. Sarà il polo culturale di Corsico: un luogo accogliente e moderno, funzionale con spazi dedicati agli studenti e iniziative culturali. La struttura che ospiterà la nuova biblioteca si trova sul Naviglio, in corrispondenza del sottoponte Galetti, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Dopo quattro anni di verifiche e di progettazioni, la struttura tornerà a vivere e sarà trasformata nel "polo culturale di Corsico - spiega il sindaco Stefano Martino Ventura -. Un luogo accogliente e moderno, con annesso un caffè letterario, che farà di Corsico un punto di riferimento culturale per tutto il territorio". La vecchia sede nei locali seminterrati di via Buonarroti non era adatta a ospitare lettori e studenti, per ragioni strutturali e funzionali. È stato quindi creato un Punto prestito interbibliotecario in via Cavour, in attesa del completamento del progetto per la struttura del sottoponte Galetti. "La giunta ha validato nelle scorse settimane il progetto - aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Magnoni -. Un lungo e complesso lavoro: abbiamo dovuto affrontare le criticità che la struttura ha presentato durante i sopralluoghi tecnici". Mas.Sag.