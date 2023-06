Una Miscela Perfetta, Stagione Teatrale 2023-2024 in Sala Argentia Gorgonzola

Il calendario è pronto, la biglietteria aperta, i canali online anche: è scritta la stagione teatrale 2023-2024 in Sala Argentia, e lo slogan è “Una miscela perfetta”. Sette spettacoli in abbonamento, due fuori, dalla prosa al musical, dal comico al drammatico, dal monologo alla compagnia: è ricco, come sempre, il programma della storica sala gorgonzolese, da decenni punto di riferimento per gli amanti del cinema e del teatro. Il via ufficiale alla campagna vendite nelle scorse settimane, "con il rinnovo degli abbonamenti – spiega il responsabile di sala Pier Invernizzi – o la vendita dei nuovi. A settembre arriveranno i micro abbonamenti, e infine i biglietti singoli".

Si parte sabato 21 ottobre con la Compagnia della Rancia e il musical “Una volta nella vita (Once)”, libretto di Enda Walsh, musiche e liriche di Glen Hansard & Markéta Irglova, tratto dal film “Once” di John Carney, regia di Mauro Simone, protagonisti Luca Gaudiano e Jessica Lorusso. Altro grande ritorno, il 16 novembre, quello degli Oblivion, che portano in scena “Tuttorial, guida contromano alla contemporaneità”, di e con Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli, regia di Giorgio Gallione. Il 15 dicembre va in scena la compagnia Stivalaccio con “Il malato immaginario - L’ultimo viaggio“, soggetto originale e regia di Marco Zoppello, sul palco Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota, Marco Zoppello. Una produzione StivalaccioTeatro e Teatro Stabile del Veneto. Il 25 gennaio, fuori abbonamento, il monologo “Fra”, di e con Giovanni Scifoni.

La stagione riprende il 2 febbraio con Ivana Monti in “Una vita che sto qui”, di Roberta Skerl per la regia di Giampiero Rappa, produzione Teatro Franco Parenti. Il 15 Cesare Bocci porterà in scena “Il figlio” di Florian Zeller, con Galatea Ranzi, Giulio Pranno e Marta Gastini, regia di Piero Maccarinelli. Il 23 febbraio grande appuntamento con “Ci vuole orecchio - Elio canta e recita Enzo Jannacci”, regia di Giorgio Gallione; sabato 19 marzo sarà sul palco Milena Vukotic in “Così è se vi pare”, con Pino Micol e Gianluca Ferrato, per la regia di Geppy Gleijeses. Appuntamento finale, il 12 aprile, con Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra protagonisti di “Mettici la mano” di Maurizio De Giovanni, per la regia di Alessandro D’Alatri.

M.A.