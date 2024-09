Una laurea sui benefici psichici delle terme

Indagare e conoscere le connessioni psicologiche che ruotano intorno al concetto di wellness. È l’obiettivo del corso di laurea magistrale dell’Università Cattolica in “Psicologia per il Benessere: Empowerment, Riabilitazione e Tecnologia Positiva”, che per il terzo anno verrà inaugurato lunedì 30 settembre all’interno delle Terme di Monticello (Lecco).

Dai risultati delle ricerche e delle analisi condotte nelle due scorse edizioni del corso, risulta che l’esperienza in Spa induce uno stato di rilassamento neurofisiologico generalizzato nel sistema mente-corpo degli studenti. Tale stato di rilassamento risulta associato a uno stato di maggiore prontezza a livello cognitivo, come dimostrato dall’aumento della banda beta e theta dell’elettroencefalografia (Eeg) in compiti specifici, facendo quindi risultare il sistema rilassato, ma anche più "responsivo" e "pronto" a variare il livello di attivazione in base al compito che gli viene proposto.

La collaborazione tra l’università Cattolica e Monticello Spa&Fit (gruppo di cui fanno parte anche le Terme di Saturnia, le Terme di Chianciano, e De Montel-Terme di Milano) ha l’obiettivo di favorire, da una parte, la possibilità per gli studenti dell’ateneo di effettuare ricerche sul campo e fare esperienze pratiche guidate, di avere supporto nelle attività di realizzazione di tesi, progetti ed elaborati nel campo del wellness; dall’altra parte Monticello Spa&Fit riceve il supporto del know-how, della ricerca e delle novità in campo psicologico, per l’arricchimento delle proprie attività.