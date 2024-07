Una giornata speciale in ospedale

Tra giochi e siparietti divertenti, il fine settimana dei bambini ricoverati nella cardio-chirurgia pediatrica del Policlinico San Donato Milanese si è tinto di una nota di colore e allegria.

In visita nel nosocomio in questi giorni caldissimi di luglio, i clown dell’associazione SorridiMi Aps hanno intrattenuto i piccoli pazienti, riempiendo di stupore i loro volti e regalando a tutti un momento di leggerezza.

Favorire una degenza più serena, riducendo l’ansia e lo stress legati alle terapie: questo l’obiettivo dell’evento, organizzato da Gsd Foundation, associazione no profit del Gruppo ospedaliero San Donato.

Il servizio di clownterapia si è svolto in piccoli gruppi, nel rispetto delle condizioni individuali e delle regole dei diversi reparti. I clown volontari, esperti in tecniche d’improvvisazione comica verbale e non verbale, hanno messo in campo varie forme di approccio, adattandosi non solo all’età dei pazienti, ma anche alle loro differenze linguistiche e culturali.

Al termine dell’attività c’è stato un momento di condivisione, insieme al personale ospedaliero, per un monitoraggio costante del servizio.

