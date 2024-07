Una finestra sul mondo sempre più moderna. Due anni con “Il Giorno“, in regalo un tablet

La tradizionale attenzione alla cronaca e alle storie dei territori unita alla tecnologia. Così “Il Giorno“ ha scelto di offrire una nuova possibilità ai propri lettori per restare aggiornati sui fatti più importanti a livello internazionale, nazionale e a quelli più vicini a casa. Scegliendo, infatti, “L’informazione che ti premia” i lettori potranno avere in un’unica soluzione un abbonamento biennale alla versione digitale del quotidiano “Il Giorno“ e alla lettura completa delle notizie online, con accesso illimitato a tutti i contenuti del sito internet, senza pubblicità. E in regalo un tablet per consultare le notizie in modo pratico e in tempo reale. L’offerta è riservata a tutti: ai lettori che da anni si affidano al quotidiano cartaceo e vogliono cogliere un’occasione unica per integrare il desiderio di informarsi anche con un nuovo strumento. E a chi sta cercando un’alternativa digitale, in grado di coniugare il modello di “finestra sul mondo“ che ha portato “Il Giorno“ a diventare un punto di riferimento nel panorama dell’informazione nazionale e regionale con le possibilità offerte dalla tecnologia. Ecco cosa fare per non perdere questa opportunità. L’offerta riguarda un abbonamento della durata di due anni alla versione digitale de “Il Giorno“ al prezzo promozionale di 299 euro: chi aderisce riceverà in regalo un Tablet Lenovo Tab M10 (3rd Gen) - 4GB 64GB. Sottoscrivendo la promozione sarà possibile avere accesso al giornale in versione digitale e a tutti i contenuti del sito senza pubblicità per la durata di 24 mesi.

Aderire alla promozione è semplicissimo: basta collegarsi al sito dedicato www.ilgiorno.it/tablet-estate e cliccare sul tasto “Abbonati“. Effettuare la login oppure registrarsi inserendo email e password; compilare in ogni sua parte il form con i dati personali richiesti (nome e cognome, indirizzo di spedizione del premio, numero di cellulare); infine confermare l’ordine e attendere l’arrivo del tablet a casa. Per maggiori informazioni è possibile scrivere un’email a abbonamenti@quotidiano.net. La promozione è già attiva e continuerà fino al 3 settembre.