Una Comunità Animata", Progetto di Iniziative Ludico-Educative a Milano per Bambini e Famiglie"

Inaugurata nel quartiere popolare San Siro-Selinunte la seconda edizione di “Una comunità animata”, progetto promosso dal Municipio 7 in collaborazione con Hines, società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare, e ideato da Equa Cooperativa Sociale, società no profit che da oltre trent’anni progetta servizi educativi, socio-assistenziali e di accoglienza. Il programma prevede dodici appuntamenti, il primo dei quali si è svolto lunedì nel cortile di via Abbiati 6, aperti a tutte le famiglie del quartiere, già protagoniste dell’evento di inaugurazione che ha portato spettacoli circensi e musicali per le strade.

Per la seconda edizione il programma di attività ludico-educative rivolto ai bambini e alle famiglie di San Siro-Selinunte e Baggio si amplia grazie al supporto di nuovi partner: Duetti e ½, associazione culturale; CO.Esa, cooperativa sociale; l’ABC del Quartiere, centro educativo polifunzionale per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica ideato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca. E da quest’anno “Una comunità animata” offre anche l’opportunità di usufruire di visite mediche gratuite e di partecipare ad incontri di supporto psicologico dedicati ai genitori. Gli appuntamenti sono in calendario fino a metà settembre: i prossimi, il 3 luglio alle 17 nel cortile di via Abbiati 6, il 5 luglio alle 16 in via Quarti, il 6 alle 11 nel cortile di Via Maratta 3; il giorno dopo alle 11 nel cortile di via Tracia 3 e il 12 luglio alle 16 di nuovo in via Quarti.