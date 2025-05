E la “famigliola“ di cigni diventa un’attrazione

Tutti pazzi per i cigni della Muzza. Sono diventati un’attrattiva, con numerose persone e famiglie che vanno ad ammirarli, specie nel fine settimana, i cigni che hanno nidificato al parco Muzza di Paullo, sulle sponde dell’omonimo canale.

Si tratta di una coppia adulta, con quattro piccoli nati di recente. La loro presenza contribuisce a rendere suggestivo un ambiente già di per sé pittoresco, un angolo di verde e biodiversità nel cuore di Paullo.

Con fili d’erba e sterpaglie, i volatili hanno realizzato un nido a pochi passi dall’acqua; il Comune ha quindi provveduto a perimetrare l’area, per metterla in sicurezza e non recare disturbo agli animali. Ai due adulti, si sono ben presto uniti i piccoli.

Un’allegra famigliola che allieta ai fortunati ammiratori le passeggiate lungo il canale, dove la presenza degli uccelli ha suscitato la curiosità di tanti bambini, ma non solo.

L’altro giorno uno dei pulcini si è trovato in difficoltà mentre era in acqua ed è stato recuperato anche grazie all’intervento di un passante.

Insieme alla presenza delle cicogne, che ormai da anni sono tornate a nidificare nei comuni del Parco agricolo Sud Milano, i cigni di Paullo dimostrano che anche nei contesti urbani la natura si sta riappropriando dei suoi spazi, in un delicato equilibrio fra ecosistemi e attività dell’uomo.

A.Z.