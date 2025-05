La “nuova“ via Brembo: "Resiste ancora il borgo ma diventa internazionale"

Il quartiere sta cambiando pelle: la rigenerazione tra Corvetto, la zona di corso Lodi e Scalo Romana – dove sta sorgendo il villaggio per le Olimpiadi 2026 – è in corso. A credere nelle potenzialità della zona è stata per prima la Fondazione Prada, che si trova in largo Isarco 2 all’angolo con via Brembo.

Andrea, insegnante di jujutsu della scuola “Milanimal“ che ha sede nel quartiere, spiega che "frequento questa zona da tre anni. Ha mantenuto la sua caratteristica di “borgo“, in cui ci conosciamo tutti, però l’appeal è un po’ più internazionale. Come tanti quartieri. Milano è una città piccola e allargandosi ha inglobato le aree una volta considerate periferiche". I lati negativi? I prezzi stanno aumentando. Di positivo, il fatto che sia una zona serivitissima dai mezzi pubblici. Dalla fermata Brenta, arriviamo in piazza Duomo in 10 minuti". Su queste pagine era già intervenuto nei giorni scorsi Giuseppe Di Marino, titolare del negozio “Al soldatino“, che tra le criticità ha segnalato "il fatto che non ci siano punti fisici (colonnine) per pagare il parcheggio sulle strisce blu. Occorre avere l’app e quindi uno smartphone. E chi non è avvezzo alla tecnologia?".