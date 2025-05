“Pantifantasy“ al Parco di Villa Mora

Domenica dalle 15.30 alle 18.30, il parco di Villa Mora di Pantigliate in piazza Comunale ospiterà la prima edizione di Pantifantasy, un festival dedicato alla letteratura fantasy. Il titolo scelto per questo esordio è "Le fantastiche donne del fantastico", con l’intento di dare spazio alla creatività femminile in questo genere narrativo. Protagoniste dell’evento sono quattro autrici italiane: Valeria Giacomello, Letizia Maggi, Laura Novelli e Chiara Tremolada, che accompagneranno il pubblico tra mondi inventati e storie dai toni magici e avventurosi.

Accanto alla letteratura, Pantifantasy propone anche una gara di cosplay aperta a tutti. I partecipanti potranno sfilare in costume tra gli alberi del parco, interpretando i propri personaggi preferiti. Un’occasione per dare forma alle proprie passioni e vivere, anche solo per un pomeriggio, dentro un racconto fantastico. Le colonne sonore dei cartoni animati saranno eseguite dal Duo Essential, mentre l’animazione di Radio Active 20068 contribuirà a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Non mancheranno momenti dedicati al teatro, per tutte le età, con le performance ispirate al fantastico dei giovani attori della compagnia InDialogo, e spazi dedicati all’arte visiva, con i quadri di Barbara Benvegnù accompagnati dai testi poetici di Carla Paola Arcaini. Valeria Giacomello