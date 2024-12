Un successo per le piste da pattinaggio

Giorni di festa con i pattini. Stanno riscuotendo grande successo le piste di pattinaggio di Bollate e Novate, frequentate da bambini, adulti e famiglie. Per quanto riguarda Bollate è tornata immancabile come ogni anno, in piazza Aldo Moro e quest’anno ancora per più giorni, fino al 12 gennaio. La pista resterà aperta, salvo avverse condizioni meteo, tutti i giorni, festivi compresi, con i seguenti orari: fino al 9 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20.

Dal 9 al 12 gennaio 2025, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20. Ingresso omaggio per i gruppi scolastici, previa prenotazione, dalle 10 alle 14 con la presenza di un proprio insegnante di educazione fisica. Per quanto riguarda Novate, negli ultimi anni la pista è stata itinerante e ora è posizionata al Circolo Sempre Avanti in via Bertola.

La pista, in una zona caratterizzata da più di un anno dai lavori in corso per riqualificazione del Pnrr, ha riportato un po’ di passaggio di pedoni. La pista, aperta al mattino e al pomeriggio è arricchita da musica e dalla possibilità di fare merenda per i più piccoli. Anche in questo caso i pattinatori sono ragazzi, bambini e adulti. Per i più piccoli sono disponibili dei supporti per prendere confidenza con i pattini e poco alla volta imparare ad andare in autonomia.

Questi eventi natalizi sono sempre apprezzati e utilizzati dalle cittadinanze, sia di Bollate che di Novate.

D.F.