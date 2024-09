Un sabato di festa per l’inaugurazione di tutta la M4

Taglio del nastro, il 12 ottobre, per l’intera Metropolitana 4. La linea Blu correrà da Linate a San Cristoforo, lungo un tracciato di 15,2 chilometri scanditi da 21 fermate, incrociando la rete ferroviaria e altre tre linee metropolitane: la 1, la 2 e la 3. Sarà una giornata di festa per la città con musica, eventi e spettacoli nei quartieri, nei mezzanini della nuova metropolitana, nei cinema e nei teatri dislocati lungo il tracciato della nuova linea. In particolare, in superficie, alle fermate di Coni Zugna, California, Bolivar, Gelsomini e Segneri, grazie alla collaborazione con il Municipio 6, si terranno attività sportive a cura delle associazioni dilettantistiche di zona, giochi cooperativi e laboratori creativi.

Nel pomeriggio sarà la volta di artisti e band di diversi generi musicali che daranno vita a oltre 40 esibizioni dal vivo nel corso del pomeriggio, nei mezzanini delle stazioni da San Babila a San Cristoforo. La giornata del 12 ottobre si concluderà con una serata dedicata allo spettacolo dal vivo aperta alla città: 14 tra teatri, cinema e spazi culturali che hanno sede in prossimità del nuovo tratto della M4 offriranno spettacoli ad ingresso gratuito. Il palinsesto prevede dal teatro d’autore (“Uno, nessuno e centomila“ di Luigi Pirandello, “La casa di Bernarda Alba“ di Federico García Lorca, “Medea“ di Euripide) al cinema d’autore (da “Rocco e i suoi fratelli“ di Luchino Visconti a “Joker: Folie à Deux“ di Todd Phillips), dalle prime visioni (“Inside Out 2“ e “Iddu-L’ultimo padrino“) ai biopic su personaggi come Picasso e Maria Montessori, dalla musica classica (“Suor Angelica“ e “Gianni Schicchi“ di Giacomo Puccini) al jazz (con “La grande storia del Jazz“ e “Lazy Sloths Jazz Band“ con Paolo Tomelleri), fino al percorso di scoperta di tutte le chiese e monumenti presenti lungo la nuova linea della metropolitana.

Gi.An.