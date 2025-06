Vecchio west a Cassina: torna il Du Dì Country

La lunga attesa è finita, l’inaugurazione l’altra sera, a Sant’Agata Martesana festa grande fino a domani: rigorosamente “Old west“. È tornato il “Du Dì Country“, manifestazione equestre e happenig in stile western che fu appuntamento abituale dell’estate fino a una quindicina di anni fa. Poi una lunga interruzione, e nei mesi scorsi, grazie alla collaborazione fra Associazione amici del Cavallo, Pro loco, oratorio, Comune, gruppi assortiti del paese e tanti cittadini e volontari, l’edizione del rientro. Il taglio del nastro l’altra sera, da parte della sindaca Elisa Balconi e dei promotori e animatori delle giornate. Il calendario, da giorni pronto: dimostrazioni di doma classica e “vaquera“, esibizioni di flamenco, un galà iberico. Ma ancora gare con il toro meccanico, esibizioni di forgiatura, balli western di gruppo, l’immancabile battesimo della sella, preso d’assalto già ieri mattina da decine e decine di bambini. In programma oggi una gimkana con carrozze e spettacoli equestri, gli eventi proseguono sino a lunedì. A corredo di esibizioni e musica old west stand artigianali a tema e uno spazio ristorazione con griglia, birra e piatti tipici. Ieri sera un doveroso spazio con maxischermo dove seguire, tutti insieme, la super finale di Champions. "Il graditissimo ritorno di una manifestazione molto amata, e che è mancata a tutti - così la sindaca al vernissage - un grazie a chi ha contribuito alla realizzazione: è una nuova occasione per divertirsi, stare insieme e fare comunità".

Monica Autunno