"Un riconoscimento all’anziano eroe di via Washington"

"Nei prossimi giorni incontrerò a Palazzo Lombardia il signor Bruno, il novantaquattrenne che con grande coraggio e alto senso civico è intervenuto per salvare la vittima di uno stupro in un appartamento di Milano". Così, con un post sui suoi profili social, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana (nella foto) ha reso omaggio all’anziano di via Washington che nel primo pomeriggio di mercoledì ha difeso una vicina di casa dall’assalto di un ventinovenne americano, che l’ha picchiata con pugni in testa e sul volto prima di essere arrestato dai carabinieri del Radiomobile. "Gli conferirò – ha aggiunto il governatore – un riconoscimento ufficiale per dirgli grazie anche a nome di tutti i lombardi".