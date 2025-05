Un Punto Luce al Gallaratese contro la povertà educativa

Un nuovo “Punto Luce“ al Gallaratese. Save the Children ha aperto le porte al nuovo centro "ad alta intensità educativa" contro la povertà educativa e la dispersione scolastica. Si trova in via Ojetti ed è il 27esimo Punto Luce in Italia e il terzo a Milano, dopo quelli aperti al Giambellino e a Quarto Oggiaro. All’inaugurazione ha partecipato anche il sindaco Guiseppe Sala. Ogni anno, grazie anche alla collaborazione con Equa Cooperativa Sociale e con altri attori del territorio, verranno coinvolti più di mille bambini e adolescenti tra i 6 e i 18 anni e, a partire da settembre, le attività verranno estese anche ai bimbi di 0-6 anni e alle loro famiglie. Attorno al Punto Luce un giardino di circa 2 mila metri quadri sarà spazio di aggregazione, aperto a eventi co-progettati insieme alle altre realtà del quartiere. Il Punto Luce nasce per rispondere alle esigenze del Gallaratese, che ha una forte presenza di bambini e ragazzi con background migratorio (il 40% ha almeno un genitore di origine straniera) e il 12% delle famiglie con bambini composto da nuclei mono genitoriali, spesso mamme con uno o più figli.