Un premio agli alunni attenti all’ambiente

L’isola di plastica del Pacifico? È un gigantesco immondezzaio, un’aberrazione ecologia grande tre volte la Francia. La riprova di quanto sia importante differenziare e smaltire correttamente i rifiuti. Anche di questo sono consapevoli gli studenti della primaria e secondaria Rosanna Galbusera di San Felice, che l’altro giorno hanno ricevuto la visita del sindaco Paolo Micheli.

I due plessi, elementari e medie, sono stati premiati dal Comune con un assegno di 150 euro ciascuno per l’impegno profuso in un progetto di educazione ambientale che, in corso da tempo, quest’anno ha dato modo di approfondire il tema della plastica, del suo utilizzo e del suo smaltimento. Aspetti che sono stati affrontati "con ottimi risultati - commenta il sindaco -, visto che i ragazzi sono arrivati primi nel concorso Giocambiente, un’avvincente sfida virtuale alla quale hanno partecipato insieme ad altre scuole". Il programma di sensibilizzazione è frutto della collaborazione tra i docenti, l’ufficio Ambiente e la società Achab Group.

A. Z.