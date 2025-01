Impiegato/a operativo documentale import/export (ID-89833). Sede di lavoro Vignate. La risorsa, per azienda di trasporti nazionali e internazionali, gestirà le pratiche documentali per le operazioni di importazione ed esportazione. Preferibile esperienza nel settore logistica, gradito Diploma o Laurea in discipline economiche, logistica o simili, conoscenza lingua inglese (livello B1), pacchetto Office, patente B e automunito/a.