"Pronti ad assegnare 1.150 appartamenti, altro che immobilismo"

"Il piano di assegnazione per il 2025, a Milano, prevede 2.100 alloggi pubblici, di cui 1.150 da Aler e 720 dal Comune. Questo significa che il Comune, governato dal centrosinistra, assegnerà meno alloggi pur avendo un patrimonio immobiliare di quasi 28mila unità di cui sfitti circa 6mila". A sottolinearlo è Maira Cacucci, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, in replica ai numeri e alle dichiarazioni del Pd lombardo che in questi giorni ha definito fallimentare la gestione delle case popolari del centrodestra. "Regione Lombardia – continua Cacucci – ha aumentato di 2.800 unità le assegnazioni di alloggi sfitti nel triennio 2023-2025 rispetto al triennio precedente, segnando un risultato importante in termini di efficienza e vicinanza ai cittadini. Altro che immobilismo. Chi oggi accusa Regione Lombardia di non fare abbastanza è lo stesso partito che non riesce nemmeno a recuperare e destinare le proprie case comunali".

Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, aggiunge: "Grazie al Piano Missione Lombardia, sono stati investiti 1,5 miliardi di euro in rigenerazione urbana ed edilizia residenziale pubblica, e proprio in questi giorni la Giunta ha deliberato 22 milioni di euro di contributi per le famiglie in difficoltà, di cui oltre 12 milioni destinati alla sola area metropolitana di Milano. Chi rappresenta le istituzioni e guida una delle Regioni più importanti d’Europa ha il dovere di pensare ai cittadini e Fratelli d’Italia, con l’assessore regionale Paolo Franco, continuerà a lavorare con serietà per dare risposte concrete alle famiglie lombarde, lasciando ad altri le polemiche".

Gi.An.