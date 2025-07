Pista di skate: dopo i vandali taglio del nastro

Un paio di mesi fa i vandalismi, a opera fresca di posa. Ma per la nuova pista da skate al parco del Villaggio di Inzago, episodio spiacevole alle spalle, è arrivata l’ora del taglio del nastro. Si è tenuto l’altro giorno, alla presenza dell’amministrazione comunale, dei progettisti, dei realizzatori e naturalmente e di tantissimi giovani: "È un luogo fisico frutto dell’incontro fra sogno, competenze e creatività: sarà punto di incontro per i ragazzi, di Inzago e non". La realizzazione della pista è stata risultato di un impegno corale.

A dare il via all’operazione un bando della Fondazione di Comunità Milano, seguito da un progetto realizzato da un giovane inzaghese, Marco Gaffi, con il supporto della cooperativa sociale Airone e naturalmente dell’amministrazione comunale "che da subito – spiega l’assessore allo sport Emma Buro, che ha seguito il progetto con la collega Sabrina Cagnardi – ha creduto nel percorso".

Al completamento hanno contribuito un’associazione giovanile specializzata nella costruzione di skatepark, la Mollie Company, i costruttori e la Wheelbite, associazione di istruttori di skate del territorio. Un paio di mesi fa la posa, e prima ancora che si potesse organizzare il taglio del nastro il raid notturno di un gruppo di ignoti, che avevano messo a soqquadro l’area e danneggiato la superficie accendendo un fuoco. L’episodio era stato allora pesantemente stigmatizzato. Tutto risolto, si guarda avanti: "Questo piccolo spazio è un germoglio – così l’amministrazione in una nota – con il potenziale per crescere e trasformarsi in un punto di riferimento, un luogo di divertimento e crescita. Ed è il simbolo positivo di ciò che si può realizzare quando si lavora insieme". M.A.