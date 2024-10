Un murale nel laboratorio, l’opera di sei studentesse-artiste

Sei studentesse della terza media hanno realizzato un murale nel laboratorio "Leonardo da Vinci" (aula di arte e tecnologia). Si tratta di un dipinto ad acrilico, realizzato sull’intera parete ovest dell’aula. Raffigura un ragazzo in bianco e nero, che strappa un telo scoprendo un muro di mattoni invaso dai colori. "Una iniziativa arrivata a conclusione del progetto "Coloriamo la scuola" avviata dal Comitato genitori di Noviglio, che ha "colorato" le aule del plesso - scrive Elisa Gismani, anche lei artista della 3B della scuola secondaria di Noviglio e scrittrice in erba -. Le studentesse artiste, autrici del murale, sono Dorotea Bovani, Isabella Chiapparino, Noemi Cuda, Elisa Gismani, Erica Ferrando, Greta Manera, supervisionate dalla professoressa Katia Calò. L’opera invita lo spettatore a non fermarsi all’apparenza, scoprendo così le meraviglie della vita. Ma non finisce qui, l’esperienza è stata troppo divertente, presto potrebbe apparire un altro murale".

Mas.Sag.