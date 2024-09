Un milione e 400mila euro spesi per nidi, elementari e medie

Plessi scolastici cormanesi risistemati e riqualificati grazie ai fondi Pnrr. Oltre ai parchi pubblici, alle piste ciclabili e al palazzetto dello sport, il Next Generation Eu è sbarcato anche nelle aule, nei corridoi e negli atri dei nidi, delle elementari e delle medie, per quasi un milione e 400mila euro di lavori portati a termine in queste settimane estive. In particolar modo, gli interventi si sono concentrati alla elementare I° Maggio di via Ariosto, per circa 310mila euro, alla media Alessandro Manzoni di via Adda, per ben 800mila euro, e al nido Il Trenino di via XXIV Maggio per 240mila euro. Ma, se per i primi due edifici scolastici, posti tra i quartieri di Ospitaletto e Fornasè, si è trattato di un restyling soprattutto degli infissi e delle parti esterne, per Il Trenino, vicino al Parco dell’Acqua, il Pnrr ha garantito una completa messa in sicurezza della struttura, dopo la sua chiusura per tutto il trascorso anno scolastico.

Lo scorso giovedì 5 settembre, il rinnovato nido di via XXIV Maggio è stato così riaperto, ospitando i piccoli e i bebè provenienti dall’altro nido comunale "Giro Giro Tondo" di via Comasinella, a sua volta, chiuso definitivamente. Oltre a Il Trenino, c’è un secondo nido comunale, Il Bruco Verde di via Somalia, riattivato lo scorso autunno, dopo 5 anni di chiusura: in pratica, a Cormano i nidi comunali continuano ancora a essere due. Dopodomani, 12 settembre, suonerà la prima campanella alle elementari e alle medie cittadine: "L’intenso programma dei lavori, con i fondi Pnrr, ha previsto la manutenzione delle scuole e la messa a norma del nido di via XXIV Maggio - conclude il sindaco cormanese Luigi Magistro -. Alla media di via Adda ci saranno nuovi spazi per le attività scolastiche: dopo diversi anni sarà riattivato, infatti, il piano inferiore dell’edificio, che un tempo era il refettorio; questi locali, per circa 200 metri quadrati, saranno recuperati e messi a disposizione della direzione scolastica".Giuseppe Nava