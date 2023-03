Un medico scomparso, un altro assente: soluzione temporanea

Il medico Stefano Boati garantirà per altri 10 giorni la presenza sul territorio. Dopo l’emergenza dei medici di Novate per la drammatica scomparsa del professionista Marcello Iacuone, Boati aveva preso l’incarico provvisorio fino al 7 marzo. La novità prevede invece che il dottore di medicina generale continui a visitare fino al 17 marzo gli ex pazienti del dottor Iacuone e, in sostituzione temporanea, i pazienti della dottoressa Cervi (in assenza temporanea) nell’ambulatorio di via Madonnina 13. Si troverà quindi a gestire per una settimana i pazienti di entrambi i medici con questi orari: lunedì e martedì dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, mercoledì dalle 10 alle 12.30, giovedì dalle 11 alle 13 e venerdì dalle 15 alle 18. Il dottore riceve solo su appuntamento e per prenotare, certificati di malattia compresi, è necessario telefonare al numero 338.2316384 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10. Per le ricette e impegnative è necessario utilizzare l’apposita cassetta in studio, o scrivere a: [email protected] Le richieste saranno evase entro 3 giorni lavorativi e il ritiro sarà possibile solo negli orari di studio (obbligatorio l’uso della mascherina). Solo per urgenze è possibile telefonare in orario di studio al numero 338.2316384. La speranza è che Ats inserisca al più presto un nuovo medico a Novate. Davide Falco