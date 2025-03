Un mare di tulipani a Cassano: "E in autunno arrivano i girasoli"

Dopo il successo dei campi di girasoli dello scorso anno, che hanno richiamato un grande afflusso di visitatori, l’azienda agricola Quindicipertiche lancia una nuova iniziativa che promette di colorare la primavera e l’estate. Sul terreno che circonda la storica villa arcivescovile di Groppello prenderà vita una spettacolare coltivazione di tulipani con una doppia fioritura: in primavera e nei mesi estivi, in uno scenario da sogno. Il campo dei tulipani sarà aperto da domani con l’inaugurazione dell’evento “Tulipani a Groppello“. A rendere ancora più speciale la giornata inaugurale sarà un mercato agricolo, con prodotti locali in esposizione, accompagnato da musica dal vivo.

"Grazie alla proposta di don Giacomo, parroco di Groppello – spiegano Michele Remonti e Luana Vertemati, titolari dell’azienda agricola Quindicipertiche – che desiderava valorizzare il terreno adiacente alla villa arcivescovile, in primavera e nei mesi estivi proponiamo il campo di tulipani, mentre in autunno saranno i girasoli i protagonisti. Le coltivazioni di fiori, con autoraccolta da parte dei visitatori, mirano a offrire esperienze da vivere nella natura, in compagnia della famiglia e degli amici". Michele e Luana continuano a distinguersi per l’innovazione e la capacità di valorizzare il territorio, trasformando un luogo con tanta storia in un polo di attrazione per famiglie, turisti e amanti della natura. "Proponiamo un’agricoltura a minimo impatto ambientale – concludono i due giovani imprenditori agricoli – non utilizziamo pesticidi né fertilizzanti chimici, favorendo la biodiversità nei campi. Con i girasoli, per esempio, mettiamo in campo varietà mellifere, ricche di nettare e ideali per api e altri impollinatori. Eseguiamo poi lo sfalcio selettivo, lasciando alcune zone con erba alta che andrà a fiore, per promuovere la biodiversità".

Stefano Dati