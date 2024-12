Un libro sul cioccolato può regalare sorrisi

Le ricette sul “cibo degli dei“ per regalare un sorriso, in tutti i sensi: il ricavato della vendita del libro “A tavola con il cioccolato un po’ dolce un po’ salato” della giornalista e food blogger Gloria Brolatti (edito da Morellini) sarà devoluto alla Fondazione Operation smile Italia, che cura e assiste gratuitamente bambini e adulti nati con malformazioni cranio-maxillo-facciali come le labiopalatoschisi, o labbro leporino. L’autrice ha presentato la sua opera nella sala degli affreschi dell’Umanitaria; tra il pubblico, gli assessori regionali Guido Bertolaso (Welfare), Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi), Elena Lucchi (Famiglia, solidarietà sociale e disabilità), ma anche Silvia De Dominicis e Marcella Bianco, rispettivamente presidente e direttore generale di Fondazione Operation Smile Italia Ets e alcuni medici del Centro di Milano: Luca Autelitano, coordinatore clinico del Centro di cura e formazione di Operation smile Milano, Maria Costanza Meazzini, referente scientifico, e Angela Rezzonico coordinatrice della logopedia. Il volume, realizzato anche grazie al sostegno all’azienda italiana di cioccolato Novi, ha la prefazione di Davide Comaschi, pluripremiato cioccolatiere. L’intero ricavato verrà

devoluto alla fondazione che supporta l’impegno dell’organizzazione internazionale Operation Smile, di cui fa parte, per garantire il diritto di ogni bambino e di ogni persona di accedere a cure gratuite, sicure e di qualità, in qualsiasi parte del mondo. Il libro si può acquistare sul sito di Operation smile.