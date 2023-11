Un laboratorio per lo sviluppo delle periferie

Lo studio "Migration over the Satellite town of Pioltello" è stato premiato e finanziato dal Politecnico di Milano nell’ambito di Polisocial Award, il programma di impegno e responsabilità promosso dall’ateneo milanese per sostenere la ricerca innovativa ad alto impatto sociale, edizione 2017. Most ha messo sotto la lente i 9mila residenti dei 2mila alloggi del Satellite, palazzoni costruiti negli anni Sessanta, molti dei quali sottoposti a pignoramenti per morosità. Un quartiere "caratterizzato da aspetti sociali di marginalità, basso livello di coesione e sviluppo di conflitti, ma anche da fenomeni di degrado fisico del patrimonio abitativo e parzialmente dello spazio collettivo", spiegano i ricercatori. Una città nella città che regala a Pioltello un primato italiano: è il comune con la più alta percentuale di stranieri sul territorio della sua classe demografica, un residente su 4 arriva dall’estero. È nato così il progetto pilota, "Un sogno di rigenerazione". Bar.Cal.