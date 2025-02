Un incontro del popolo albanese per parlare del voto all’estero

Il popolo albanese vota per la prima volta dall’estero per le elezioni politiche in Albania, previste nel mese di maggio. Domenica scorsa si è tenuto nel salone della biblioteca l’incontro con invito alla comunità albanese per spiegare le modalità di voto. I cittadini albanesi, residenti all’estero, dovranno registrarsi tramite un portale online e dimostrare la loro residenza in un altro paese, prima di ricevere una busta da restituire con la scheda elettorale. Una novità assoluta nella storia dell’Albania. L’incontro degli albanesi residenti in città, che rappresentano circa il 4,5% dei cittadini seconda comunità di stranieri come numero di residenti dopo quella rumena, è stato organizzato da Gjoni Martin, consigliere comunale di Forza Italia. Per invitare al voto i suoi connazionali, il consigliere ha fatto leva non solo sulla storia del Paese, ma anche sulle condizioni di vita attuali: "Siamo la popolazione più antica d’Europa ma considerati l’ultimo vagone del treno. Oggi ci troviamo in questa situazione per la mala politica, la corruzione, la mafia e per la prostituzione politica che c’è in Albania. A pagarne le conseguenze siamo noi albanesi, un popolo senza patria costretto a vivere lontano dal suo Paese. Noi tutti in giro per il mondo, siamo la speranza dell’Albania per un futuro migliore dei nostri figli".

Stefano Dati