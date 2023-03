Un gruppo per Pedercini In casa Lega è "strappo"

Terza lista nel polo civico di centrodestra Progetto Uniti per Fare a sostegno di Matteo Pedercini, e in casa Lega si consuma lo "strappo": la capitanerà Mauro Gironi, storico esponente della Lega Nord locale e attuale capogruppo consiliare. L’annuncio l’altro pomeriggio, poco prima della conferenza stampa di presentazione del candidato “ufficiale” di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia: "Ai diktat di segreterie provinciali che non conoscono in alcun modo la città - così Gironi - ho preferito i compagni di tante battaglie in questi anni in consiglio, persone che conosco da sempre. Su tutte, il nostro candidato sindaco Matteo Pedercini". La lista, che va ad unirsi a "Progetto Uniti per Fare" e "Grande Gorgonzola", si chiama "Rinnoviamo Gorgonzola": il logo raffigura una stretta di mano ed è rigorosamente verde. "Sono stato leghista dalla prima ora - così Gironi - resto militante della Lega Nord. A meno che altrove non si decida diversamente". Ecco dunque l’altra conferenza stampa. Con Mauro Gironi il resto del gruppo promoter del polo civico: il candidato sindaco Matteo Pedercini, Walter Baldi, Giuseppe Olivieri. "Mi piace - così Baldi - la scelta della stretta di mano sul logo. Simboleggia la coerenza di chi ha rinunciato al “proprio” simbolo in nome di qualche cosa di più importante". M.A.