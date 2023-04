Un festival per la natura Clima, piante e animali "Impariamo a rispettarli"

di Barbara Calderola

Il galateo per approcciare gli animali selvatici sarà una delle scoperte del "Festival dell’Ambiente e della biodiversità", più di un mese di eventi sul Naviglio "per imparare a difendersi dai cambiamenti climatici proteggendo la natura dalla febbre del pianeta", dice Marco Erba, assessore alla partita che ha organizzato la maratona verde con la Commissione biblioteca e l’associazione Cernusco Bene Comune. Conferenze, approfondimenti e visite guidate sul territorio "per conoscere ciò che ci circonda, ma anche per imparare a instaurare un legame sano con flora e fauna". Fra gli ospiti: Enrico Banfi, botanico e direttore del Museo di Storia naturale di Milano; Serena Giacomin, fisica climatologa e presidente di Italian Climate Network, nonché Gelso d’Oro 2020 e Federico Belloni, naturalista di casa. E poi per tutti su prenotazione tour al Parco delle Cave, l’area protetta sovracomunale scrigno della biodiversità locale di cui Cernusco è capofila: 820 ettari dove il mattone è bandito, un habitat intatto per specie rare. Tre escursioni in programma sul campo il 16 aprile al Bosco del Fontanone, il 30 al parco degli Aironi, il 21 Maggio al Parco Increa, "ovunque - spiega Belloni - ci avvicineremo ad animali e piante che popolano questi angoli della riserva" (per info e iscrizioni [email protected]). Domani alle 21 in biblioteca ci sarà il primo focus della rassegna sui serpenti, "impariamo a conoscerli e rispettarli". Il bello dell’iniziativa è che "desideriamo trattare temi così importanti con tutti, adulti e ragazzi", sottolinea Erba. Stessa filosofia per le serate dedicate a zanzare (19 aprile ore 21); al riscaldamento globale e alla risposta delle piante (26 aprile alle 21); al faccia a faccia con il cambiamento climatico" (3 maggio ore 21); agli incontri ravvicinati del terzo tipo: specie aliene in Martesana (10 maggio alle 21) e il bon ton in natura: norme di buona educazione nell’incontro con la fauna selvatica (17 maggio ore 21).